Когда обрезать малину весной и как правильно это делать

Весенняя обрезка малины – когда и как это лучше сделать

Зачем обрезать малину весной

Обрезка малины весной нужна для перераспределения питательных веществ из верхушечных частей стебля в боковые ветви, для их роста и формирования. Молодые побеги растения подрезают на несколько сантиметров, а верхушки с плохо сформированными или замерзшими в холодный период почками, удаляют.

Когда обрезать малину весной

Из-за часто меняющихся погодных условий в регионах Украины сложно точно определить конкретный срок, когда обрезать малину весной.

Первый раз обрезать малину можно, как только сойдет снег, но земля еще не успела прогреться. Лучше это делать, когда температура днем станет стабильной и не будет опускаться ниже +5º С. Именно в это время и нужно сделать санитарную обрезку малины.

Важно, обрезать малину можно до тех пор, пока побеги еще не начали распускаться. После начала роста молодых боковых ветвей лучше прекратить обрезку или перенести ее на более поздний срок.

Как обрезать малину весной

Засохшие веточки – признак незрелых или обмороженных побегов. Здоровая ветка и почка будут зелеными на срезе, "мертвые" будут коричневыми и ломкими.

В первую очередь срезать необходимо все подмерзшие, обломанные побеги малины.

Также нужно обрезать верхушки красивых и здоровых побегов. Они в будущем дадут хороший урожай. Желательно обрезать верхушку до настоящей «живой» почки, не оставляя пенек.

Все ветви рекомендуется укоротить на 10–20 см для активации роста побегов из пазушных почек.

Куст малины должен быть от одного до полутора метров в высоту, чтобы ветки не прогибалися при уборке урожая.

Посадку нужно проредить, оставив на одном погонном метре не более 15-20 сильнейших побегов. Все остальные срезать, чтобы кусты не загущались и не ослабевали из-за нехватки питательных веществ.

Если хотите, чтобы малина созревала не вся одновременно, а в течение всего лета, нужно обрезать кусты на разную высоту. Треть кустов обрежьте на 10-15 см, вторую треть – на половину высоты растений. Оставшуюся часть обрежьте так, чтобы на кустах остались побеги длиной 15-20 см.

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