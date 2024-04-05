Кто ваш архангел по знаку зодиака: проверьте по списку

Макс Гордеев, украинский мольфар, назвал архангелов, защищающих каждый знак зодиака. Рассказываем, как божественная сила защищает вас от бед и ведет всю жизнь.

Овен (21 марта – 19 апреля) – архангел Михаил

Архангел Михаил. Это светлый воин добра, который ведет Овна к победе в каждом его сражении. Невидимый меч архангела дает этому знаку силу, решительность, целеустремленность и непобедимость. Энергия архангела Михаила наполняет Овна такой силой, что он с легкостью преодолевает все преграды на своем жизненном пути. Это всегда приводит Овна к первенству во всем.

Телец (20 апреля – 20 мая) – архангел Ананьел

Архангел Ананьел – это ангел нежности, терпения и доброты, оберегающий Тельца, наделяя его мудростью и милосердием. Архангел дает знаку силу заботиться о других, умение обретать радость и покой в каждом дне. Под влиянием силы архангела Телец проявляет стойкость, внутреннюю гармонию, способность ценить жизнь.

Близнецы (21 мая — 20 июня) – архангел Рафаил

Архангел Рафаил имеет силу целительства, он является провесником божьим, поэтому наделяет Близнецов силой слова и знаний. Под покровительством архангела знак раскрывает свой талант в обучении, коммуникации с людьми и познании мира. Энергия Рафаила помогает Близнецам раскрывать мощный потенциал интеллекта и чрезвычайных способностей.

Рак (21 июня – 22 июля) – архангел Гавриил

Архангел Гавриил несет энергии защиты и безграничной любви к другим, которыми наделяет Рака. Под его покровительством знак раскрывает свои самые сильные стороны: нежность, преданность, силу чувств. Энергия Гавриила наполняет Рака чувством любви и гармонии, которую он отдает своим родным и близким.

Лев (23 июля – 22 августа) – архангел Ариэль

Архангел Ариэль несет Льву силу разума, величия и несокрушимости духа. Под покровительством архангела этот знак проявляет решительность, волю и лидерство, поэтому легко добивается успеха во всем. Сила Ариэля наделяет Льва талантами и помогает их реализовывать через яркое самовыражение в обществе.

Дева (23 августа – 22 сентября) – архангел Метатрон

Архангел Метатрон наделяет Деву талантом создавать вокруг себя порядок и гармонию. Сила архангела стимулирует Деву к организаторским способностям, самопознанию и аналитике. Поэтому под их крылом этот знак раскрывается в полной мере, достигая больших успехов в карьере и духовном самовыражении.

Весы (23 сентября – 22 октября) – архангел Анаэль

Архангел Анаэль дает Весам способность ощущать красоту и гармонию окружающего мира. Знак проявляет свои творческие способности в полной мере благодаря энергии архангела, нередко становясь настоящим художником. Архангел поддерживает этот знак в стремлении к выражению своих талантов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – архангел Самаэль

Архангел Самаэль. Ангел судного дня постоянно толкает Скорпиона к трансформациям, но это только на пользу. После полного обновления этот знак способен достичь небывалых успехов в жизни и подлинном величии. Сила архангела вдохновляет Скорпиона на глубокое изучение своей жизни и окружающей среды, благодаря чему знак становится по-настоящему мудрым и непобедимым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) – архангел Ганаэль

Архангел Ганаэль наделяет своего подопечного Стрельца силой и энергией, незаурядной удачей, сопровождающей знак всю жизнь. Это один из настоящих жизнелюбов, поэтому архангел помогает Стрельцу во всех его начинаниях, исследованиях мира и приключениях.

Козерог (22 декабря — 19 января) – архангел Касиэль

Архангел Касиэль – это ангел трансформационных процессов и восхождения, который направляет своего подопечного к высшей цели. Именно поэтому среди Козерогов много самых успешных людей этого мира. Но вместе с большой силой знаку даются и великие испытания, которые он с успехом и отвагой преодолевает, и восходит на вершины олимпа славы и богатства.

Водолей (20 января – 18 февраля) – архангел Уриэль

Архангел Уриэль – ангел света, добра и истины. Он пробуждает в своем подопечном мистические интуитивные способности. Благодаря чему между Водолеями много первооткрывателей, новаторов и духовых лидеров. Архангел наделяет свой знак силой слова и мысли, благодаря чему Водолеи способны вести за собой массы людей и делать этот мир гораздо лучше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – архангел Гавриил

Архангел Гавриил – покровитель самого мистического знака зодиака. Под покровительством архангела Рыбы раскрывают свою духовную и интуитивную сущность, которая помогает глубоко познать этот мир. Сила Гавриила наделяет Рыб невероятными творческими способностями, из них выходят знаменитые художники, писатели, певцы и композиторы.

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