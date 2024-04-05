Хто ваш архангел за знаком зодіаку: перевірте за списком

Макс Гордєєв, український мольфар, назвав архангелів, які захищають кожен знак зодіаку. Розповідаємо, як божественна сила захищає вас від лиха і веде упродовж усього життя.

Овен (21 березня - 19 квітня) – архангел Михаїл

Архангел Михаїл. Це світлий воїн добра, який веде Овна до перемоги у кожній його битві. Невидимий меч архангела дає цьому знаку силу, рішучість, цілеспрямованість та непереможність. Енергія архангела Михаїла наповнює Овна такою силою, що він з легкістю долає всі перепони на своєму життєвому шляху. Це завжди приводить Овна до першості в усьому.

Телець (20 квітня - 20 травня) – архангел Ананьєл

Архангел Ананьєл – це янгол ніжності, терпіння й доброти, який оберігає Тельця, наділяючи його мудрістю та милосердям. Архангел дає знаку силу турбуватися про інших, вміння знаходити радість та спокій у кожному дні. Під впливом сили архангела Телець проявляє стійкість, внутрішню гармонію, здатність цінувати життя.

Близнята (21 травня - 20 червня) – архангел Рафаїл

Архангел Рафаїл має силу цілительства, він є провісником божим, тому наділяє Близнят силою слова та знань. Під покровительством архангела знак розкриває свій талант у навчанні, комунікації з людьми та пізнанні світу. Енергія Рафаїла допомагає Близнюкам розкривати свій потужний потенціал інтелекту та надзвичайних здібностей.

Рак (21 червня - 22 липня) – архангел Гавриїл

Архангел Гавриїл несе енергії захисту та безмежної любові до інших, якими наділяє Рака. Під його покровительством знак розкриває свої самі сильні сторони: ніжність, відданість, силу почуттів. Енергія Гавриїла наповнює Рака почуттям любові та гармонії, яку він віддає своїм рідним та близьким.

Лев (23 липня - 22 серпня) – архангел Аріель

Архангел Аріель несе Левові силу розуму, величі та незламності духу. Під покровительством архангела цей знак проявляє неабияку рішучість, волю та лідерство, тому легко досягає успіху в усьому. Сила Аріеля наділяє Лева талантами і допомагає їх реалізовувати через яскраве самовираження в суспільстві.

Діва (23 серпня - 22 вересня) – архангел Метатрон

Архангел Метатрон наділяє Діву талантом створювати навколо себе порядок і гармонію. Сила архангела стимулює Діву до організаторських здібностей, самопізнання та аналітики. Тому під їхнім крилом цей знак розкривається повною мірою, досягаючи неабияких успіхів у кар’єрі та духовному самовираженні.

Терези (23 вересня - 22 жовтня) – архангел Анаель

Архангел Анаель дає Терезам здатність відчувати красу та гармонію навколишнього світу. Знак виявляє свої творчі здібності у повній мірі завдяки енергії архангела, нерідко стаючи справжнім митцем. Архангел підтримує цей знак у прагненні до вираження своїх талантів.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) – архангел Самаель

Архангел Самаель. Янгол судного дня постійно штовхає Скорпіона до трансформацій, але це лише на користь. Після повного оновлення цей знак здатен досягти небувалих успіхів у житті та справжньої величі. Сила архангела надихає Скорпіона на глибоке вивчення свого життя і довкілля, завдяки чому знак стає по-справжньому мудрим і непереможним.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня) – архангел Ганаель

Архангел Ганаель наділяє свого підопічного Стрільця силою та енергією, неабиякою удачею, яка супроводжує знак все життя. Це один зі справжніх життєлюбів, тому архангел допомагає Стрільцеві в усіх його починаннях, дослідженнях світу та пригодах.

Козоріг (22 грудня - 19 січня) – архангел Касіель

Архангел Касіель – це янгол трансформаційних процесів та сходження, який направляє свого підопічного до найвищої мети. Саме тому серед Козорогів багато найуспішніших людей цього світу. Та разом із великою силою знакові даються й великі випробування, які він з успіхом та відвагою долає, і сходить на вершини олімпу слави й багатства.

Водолій (20 січня - 18 лютого) – архангел Уріель

Архангел Уріель – янгол світла, добра та істини. Він пробуджує у своєму підопічному містичні інтуїтивні здібності. Завдяки чому поміж Водоліями є багато першовідкривачів, новаторів та духових лідерів. Архангел наділяє свій знак силою слова й думки, завдяки чому Водолії здатні вести за собою маси людей і робити цей світ набагато кращим.

Риби (19 лютого - 20 березня) – архангел Гавриїл

Архангел Гавриїл – покровитель наймістичнішого знаку зодіаку. Під заступництвом архангела Риби розкривають свою духовну та інтуїтивну суть, що допомагає глибоко пізнати цей світ. Сила Гавриїла наділяє Риб неймовірними творчими здібностями, з них виходять славетні художники, письменники, співаки та композитори.

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