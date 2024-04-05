Актор-військовий Геннадій Попенко припустив, коли в Україні закінчиться війна

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко висловився про завершення війни в Україні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен зазначив, що в перемогу обов'язково потрібно вірити, а також робити все можливе, аби вона настала. Утім, точно сказати неможливо, коли саме закінчиться війна.

"Безумовно, має бути надія, має бути віра. Ми маємо знати, що ми робимо для перемоги все, що ми можемо. Ми маємо це робити. Чи маємо ми бути готові до того, що це не закінчиться завтра, за рік, за десять? Так!" – зазначив актор.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадій Попенко наголосив, що українцям всю свою історію доводилося воювати з росіянами, адже не було такого періоду, аби Москва з війною не йшла до України. За словами ведучого, іноді вдавалося дати відсіч, а іноді – ні. Під час повномасштабної війни це стало нарешті зрозумілим для багатьох українців.

"Ми воюємо з Москвою від 1250 року, коли вони вперше спалили Київ. Відтоді не було ніколи так, щоб ми були братськими народами, щоб москалі до нас не лізли. Ми постійно воювали. Іноді ми могли дати відсіч або не могли. Казати: "Треба вже перемога, бо так довго воюємо"…Ми воюємо настільки довго, що ви собі навіть не уявляєте, як довго ми воюємо. Просто зараз це нарешті стало видно для багатьох", - додав актор.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Нагадаємо, нещодавно актор-захисник Геннадій Попенко розсекретив, де та на якому напрямку служить.

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