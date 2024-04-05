Актер-военный Геннадий Попенко предположил, когда в Украине закончится война

Шоумен также высказался о том, что украинцам всегда приходилось воевать с россиянами.

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко высказался о завершении войны в Украине.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" шоумен отметил, что в победу обязательно нужно верить, а также делать все возможное, чтобы она наступила. Впрочем, точно сказать невозможно, когда закончится война.

"Безусловно, должна быть надежда, должна быть вера. Мы должны знать, что мы делаем для победы все, что мы можем. Мы должны это делать. Должны ли мы быть готовы к тому, что это не закончится завтра, через год, через десять? Да!" – отметил актер.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадий Попенко подчеркнул, что украинцам всю свою историю приходилось воевать с россиянами, ведь не было такого периода, чтобы Москва с войной не шла в Украину. По словам ведущего, иногда получалось дать отпор, а иногда – нет. Во время полномасштабной войны это стало, наконец, понятным для многих украинцев.

"Мы воюем с Москвой с 1250 года, когда они впервые сожгли Киев. С тех пор не было никогда так, чтобы мы были братскими народами, чтобы москали к нам не лезли. Мы постоянно воевали. Иногда мы могли дать отпор или не могли. Говорить: "Надо уже победа, потому что так долго воюем"…Мы воюем настолько долго, что вы себе даже не представляете, как долго мы воюем. Просто сейчас это наконец-то стало видно для многих", — добавил актер.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Напомним, недавно актер-защитник Геннадий Попенко рассекретил, где и на каком направлении служит.

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