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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
112
Время на прочтение
2 мин

Лайфхак для ленивых: как убрать квартиру за пять шагов

Беспорядок не является чем-то позорным, ведь его могут вызывать многие факторы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Метод пяти вещей поможет быстро убрать квартиру без стресса и истощения

Метод пяти вещей поможет быстро убрать квартиру без стресса и истощения / © Unsplash

Американская психотерапевтка Кейси Дэвис разработала простой алгоритм, который поможет легко справиться с беспорядком в квартире. Ее “Метод пяти вещей” предполагает сортировку предметов только по пяти категориям, что позволяет быстро организовать пространство и уменьшить стресс от хаоса.

Об этом пишет Storinka.

"Беспорядок не является признаком лени или морального падения. Это просто беспорядок, и его можно упорядочить!", - отмечает КейСи Дэвис, автор книги "Ненавижу уборку".

Как работает "Метод пяти вещей"

  1. Дэвис советует не пытаться убрать все сразу, а разделить вещи на пять основных категорий:

  2. Мусор – собрать и выбросить ненужные вещи.

  3. Стиральная одежда – собрать грязную одежду и положить в корзину.

  4. Грязная посуда – сложить в раковину или посудомоечную машину.

  5. Не имеющие места – определить, где их хранить или избавиться.

Алгоритм уборки: что и когда делать

Для начала стоит пройтись по квартире и избавиться от всего мусора. После этого нужно собрать всю грязную одежду, не отвлекаясь на другие вещи. Далее – сосредоточиться на посуде, не пытаясь сразу ее перемыть. Шаг 4 – разложить на места предметы, имеющие свое определенное место. И на заключительном этапе нужно разобраться с теми вещами, у которых нет своего места.

Если нет времени или сил, автор метода советует распределить эти шаги на несколько этапов в течение дня или даже недели. Это поможет постепенно навести порядок без стресса.

КейСи Дэвис подчеркивает: беспорядок не является чем-то позорным, ведь его могут вызвать усталость, стресс, занятость или уход за детьми. Главное – найти подходящий для себя подход, и «Метод пяти вещей» может стать простым решением для поддержания чистоты без лишних усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем сообразительные хозяйки запасаются самым дешевым мылом.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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