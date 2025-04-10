Лайфхак для ленивых: как убрать квартиру за пять шагов

Метод пяти вещей поможет быстро убрать квартиру без стресса и истощения / © Unsplash

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Американская психотерапевтка Кейси Дэвис разработала простой алгоритм, который поможет легко справиться с беспорядком в квартире. Ее “Метод пяти вещей” предполагает сортировку предметов только по пяти категориям, что позволяет быстро организовать пространство и уменьшить стресс от хаоса.

Об этом пишет Storinka.

"Беспорядок не является признаком лени или морального падения. Это просто беспорядок, и его можно упорядочить!", - отмечает КейСи Дэвис, автор книги "Ненавижу уборку".

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Как работает "Метод пяти вещей"

Дэвис советует не пытаться убрать все сразу, а разделить вещи на пять основных категорий: Мусор – собрать и выбросить ненужные вещи. Стиральная одежда – собрать грязную одежду и положить в корзину. Грязная посуда – сложить в раковину или посудомоечную машину. Не имеющие места – определить, где их хранить или избавиться.

Алгоритм уборки: что и когда делать

Для начала стоит пройтись по квартире и избавиться от всего мусора. После этого нужно собрать всю грязную одежду, не отвлекаясь на другие вещи. Далее – сосредоточиться на посуде, не пытаясь сразу ее перемыть. Шаг 4 – разложить на места предметы, имеющие свое определенное место. И на заключительном этапе нужно разобраться с теми вещами, у которых нет своего места.

Если нет времени или сил, автор метода советует распределить эти шаги на несколько этапов в течение дня или даже недели. Это поможет постепенно навести порядок без стресса.

КейСи Дэвис подчеркивает: беспорядок не является чем-то позорным, ведь его могут вызвать усталость, стресс, занятость или уход за детьми. Главное – найти подходящий для себя подход, и «Метод пяти вещей» может стать простым решением для поддержания чистоты без лишних усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем сообразительные хозяйки запасаются самым дешевым мылом.