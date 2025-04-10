Сколько обвиняемых в коррупции мобилизовались в ВСУ: данные прокуратуры

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

В ВСУ на добровольной основе мобилизовались 48 человек, обвиняемых по коррупционным делам.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП прокомментировали добровольную мобилизацию экс-главы ГФС Украины Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в размере 722 млн. грн.

Реклама

«К сожалению, мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избегания уголовной ответственности. На сейчас 48 человек именно после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что в связи с этим рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают. Это увеличивает вероятность избегания наказания.

Напомним, накануне стало известно, что обвиняемый в коррупционных делах Насиров мобилизовался в ВСУ, поэтому не явился на судебное заседание. После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился провести служебное расследование по факту призыва Насирова, а командир признал приказ противоправным и отменил его.