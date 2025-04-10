Лайфгак для лінивих: як прибрати квартиру за п'ять кроків

Метод п’яти речей допоможе швидко прибрати квартиру без стресу та виснаження / © Unsplash

Реклама

Американська психотерапевтка КейСі Девіс розробила простий алгоритм, який допоможе легко впоратися з безладом у квартирі. Її “Метод п’яти речей” передбачає сортування предметів лише за п’ятьма категоріями, що дозволяє швидко організувати простір і зменшити стрес від хаосу.

Про це пише Storinka.

“Безлад не є ознакою ліні або морального падіння. Це просто безлад, і його можна впорядкувати!”, – наголошує КейСі Девіс, авторка книги “Ненавиджу прибирання”.

Реклама

Як працює “Метод п’яти речей”

Девіс радить не намагатися прибрати все одразу, а розділити речі на п’ять основних категорій: Сміття – зібрати та викинути непотрібні речі. Одяг для прання – зібрати брудний одяг і покласти у кошик. Брудний посуд – скласти у раковину або посудомийну машину. Речі, які не мають місця – визначити, де їх зберігати або позбутися.

Алгоритм прибирання: що і коли робити

Для початко варто пройтися квартирою і позбутися всього сміття. Після цього потрібно зібрати весь брудний одяг, не відволікаючись на інші речі. Далі – зосередитися на посуді, не намагаючись одразу його перемити. Крок 4 – розкласти на місця предмети, які мають своє визначене місце. І на заключному етапі потрібно розібратися з тими речами, які не мають свого місця.

Якщо немає часу або сил, авторка методу радить розподілити ці кроки на кілька етапів протягом дня або навіть тижня. Це допоможе поступово навести лад без стресу.

КейСі Девіс підкреслює: безлад не є чимось ганебним, адже його можуть спричиняти втома, стрес, зайнятість чи догляд за дітьми. Головне – знайти зручний для себе підхід, і “Метод п’яти речей” може стати простим рішенням для підтримки чистоти без зайвих зусиль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо кмітливі господині запасаються найдешевшим милом.