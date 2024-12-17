Лишь один стакан в день, и куры начнут нестись даже зимой

Птицеводы прекрасно знают, как важно в зимний период обеспечить кур сбалансированным питанием. Это необходимо для повышения иммунной защиты птиц, для согревания птиц в холодную погоду, для того чтобы они неслись.

Птицеводы также знают, что зимой важно подкармливать птиц витаминами и минералами. Обычно птицам дают специальные минеральные добавки, которые играют немаловажную роль в метаболических процессах птиц и способствуют увеличению яйценоскости.

Какие минералы самые важные для кур зимой для поддержания яйценосности? Кальций отвечает за формирование скорлупы яиц и поддерживает костную систему, магний улучшает работу нервной системы и уменьшает стресс кур, натрий регулирует водно-солевой баланс и поддерживает работу внутренних органов. Калий важен для поддержания мышечной активности и нормализации сердечного ритма, а фосфор участвует в формировании костей и помогает усваивать другие минералы.

Многие не подозревают, что не обязательно тратить деньги на дорогие добавки для кур. Необходимые микроэлементы они могут получать из обычной минеральной воды. В качестве источника минералов хорошо подойдет не газированная минеральная вода. Это не только снабдит их полезными веществами, но и будет стимулировать работу всего организма.

Как правильно давать минеральную воду курам зимой

Важно выбирать слабоминерализованную воду без газа. Она должна содержать полезные микроэлементы, но не быть слишком насыщенной солями.

Всего 1 стакан в день. Однако не следует давать ее курам как постоянное питье более пяти дней подряд. Через пять дней нужно совершить перерыв на 7-10 дней.

Зимой воду нужно подогреть, чтобы не вызвать переохлаждение организма.

Сочетайте минеральную воду с обычной чистой водой. Это поможет поддержать баланс в организме кур.

Советы по поддержанию продуктивности кур зимой

Кроме минеральной воды, важно соблюдать другие условия содержания кур зимой. Речь идет об оптимальном освещении – желательно увеличить световой день до 12-14 часов с помощью искусственного освещения. В рацион добавлять зерновые смеси, белковые добавки и овощи. Температуру поддерживать в помещении на уровне 10-15°C. В помещении поддерживать чистоту, регулярно убирать и снабжать сухую подстилку для сохранения тепла.

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