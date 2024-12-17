Лише одна склянка на день, і кури почнуть нестися навіть взимку

Птахівники чудово знають, як важливо в зимовий період забезпечити курей збалансованим харчуванням. Це необхідно для підвищення імунного захисту птахів, для зігрівання птахів у холодну погоду, для того, щоб вони неслися.

Птахівники також знають, що зимою важливо підгодовувати птахів вітамінами та мінералами. Зазвичай птахам дають спеціальні мінеральні добавки, які відіграють важливу роль у метаболічних процесах птахів і сприяють збільшенню несучості.

Які мінерали найважливіші для курей взимку для підтримки яйценосності? Кальцій відповідає за формування шкаралупи яєць і підтримує кісткову систему, магній покращує роботу нервової системи та зменшує стрес у курей, натрій регулює водно-сольовий баланс та підтримує роботу внутрішніх органів. Калій є важливим для підтримки м'язової активності та нормалізації серцевого ритму, а фосфор бере участь у формуванні кісток і допомагає засвоювати інші мінерали.

Багато хто не підозрює, що не обов'язково витрачати гроші на дорогі добавки для кур. Необхідні мікроелементи вони можуть отримувати зі звичайної мінеральної води. Як джерело мінералів добре підійде негазована мінеральна вода. Вона не лише забезпечить їх корисними речовинами, а й стимулюватиме роботу всього організму.

Як правильно давати мінеральну воду курям взимку

Важливо обирати слабомінералізовану воду без газу. Вона має містити корисні мікроелементи, але не бути надто насиченою солями.

Усього 1 склянка на день. Однак не слід давати її куркам як постійне пиття понад п'ять днів поспіль. Через п'ять днів потрібно зробити перерву на 7-10 днів.

Взимку воду потрібно підігріти, щоб не викликати переохолодження організму.

Поєднуйте мінеральну воду зі звичайною чистою водою. Це допоможе підтримати баланс в організмі курей.

Поради для підтримки продуктивності курей узимку

Окрім мінеральної води, важливо дотримуватися інших умов утримання курей взимку. Йдеться про оптимальне освітлення - бажано збільшити світловий день до 12-14 годин за допомогою штучного освітлення. До раціону додавати зернові суміші, білкові добавки та овочі. Температуру у приміщенні підтримувати на рівні 10-15°C. У приміщенні підтримувати чистоту, регулярно прибирати та забезпечувати суху підстилку для збереження тепла.

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