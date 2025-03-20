Магнитная буря 20 марта: какая ее мощность

В четверг, 20 марта, снова высокая геомагнитная активность. Фиксируют магнитную бурю красного уровня – с К-индексом 5.

Об этом говорится на сайте meteoagent.

Заметим, что с 8 марта магнитные бури не опускались ниже красного уровня. Такая геомагнитная активность может оказывать влияние на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Ожидается, что в течение нескольких дней уровень солнечной активности существенно уменьшится.

Магнитная буря 20 марта. Фото: meteoagent.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

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