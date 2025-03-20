Магнітна буря 20 березня: яка її потужність

У четвер, 20 березня, знову висока геомагнітна активність. Фіксують магнітну бурю червоного рівня - з К-індексом 5.

Про це йдеться на сайті meteoagent.

Зауважимо, що від 8 березня магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. Така геомагнітна активність може впливати на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Очікується, що протягом наступних кількох днів рівень сонячної активності суттєво зменшиться.

Магнітна буря 20 березня. Фото: meteoagent.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.

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