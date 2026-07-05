На пляже обнаружили странные серебристые шары: к расследованию присоединилось космическое агентство (фото)

Побережье / © dailymail.co.uk

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Необычная находка на побережье вызвала беспокойство местных властей и Австралийского космического агентства, ведь существует предположение, что это могут быть обломки космического аппарата.

Об этом говорится в сообщении dailygalaxy.

Вокруг места находки установили зону безопасности

Пули нашли на пляже Форрест-Бич, расположенном к северу от города Таунсвилл.

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Австралийский пляж закрыли из-за загадочных металлических сфер Фото dailygalaxy

Из-за неизвестного происхождения предметов к месту прибыли спасатели и полиция. Специалисты в защитных костюмах осторожно собрали сферы и поместили в специальные контейнеры для опасных материалов.

Вблизи места обнаружения установили 50-метровую зону ограниченного доступа.

Жителей и туристов призвали не затрагивать подобные предметы, если они встретят их на побережье, а немедленно сообщать о находке экстренным службам.

Пока никаких утечек опасных веществ или пострадавших не зафиксировано, однако эксперты продолжают лабораторные исследования.

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Могут ли это быть обломки космического корабля

Одной из главных версий следствия является то, что металлические шары могут быть топливными баками или герметичными резервуарами, отделившимися от ракеты или космического аппарата при вхождении в атмосферу.

Подобные элементы изготавливаются из чрезвычайно прочных материалов, поэтому иногда они выдерживают экстремальные температуры во время падения на Землю.

Специалисты отмечают, что отдельные топливные баки могут содержать остатки реактивного горючего или других опасных веществ, поэтому обращаться с ними нужно максимально осторожно.

Австралийское космическое агентство пытается установить происхождение объектов и выяснить, связать ли их с конкретным космическим запуском. Пока что не удалось определить, какой стране или компании могут принадлежать эти обломки.

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Необычная находка привлекла внимание местных жителей

Для небольшого прибрежного городка это событие стало настоящей сенсацией.

Владелица местного кафе Лиза Скоби рассказала, что обычно жизнь в этом районе очень спокойная.

«У нас очень тихо, здесь почти ничего не происходит. Поэтому такая активность, конечно, вызвала большой интерес», — сказала она в комментарии австралийскому вещателю ABC.

Несмотря на любопытство жителей, власти подчеркивают, что главным приоритетом остается безопасность до завершения всех экспертиз.

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Подобные случаи уже случались

Это не первый случай, когда в Австралии находят вероятные обломки космической техники.

В 2023 году на пляж в Западной Австралии вынесло большой металлический купол, который впоследствии индийские власти идентифицировали как часть ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Похожая находка была зафиксирована и в Намибии в 2011 году, тогда металлическую сферу эксперты связали с топливным баком беспилотной ракеты.

Эксперты отмечают, что с увеличением количества космических запусков, спутников и коммерческих миссий случаи падения отдельных элементов космической техники на Землю могут усиливаться. В настоящее время австралийские специалисты пытаются выяснить, пополнит ли эта находка перечень подтвержденных случаев падения космического мусора.

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Ранее исследователи обнаружили на дне океана «настоящую капсулу времени». Находка может помочь историкам раскрыть еще одну тайну Второй мировой войны.

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