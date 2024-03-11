Никогда не горчит и быстро дает плоды: лучший ранний сорт кабачков

Кабачок, родственник тыквы, любимый многими украинцами овощ, используемый в разных блюдах. Он питателен и полезен. Поэтому очень хочется получить кабачки на своем огороде как можно быстрее.

На маленьких участках выращивать кабачок достаточно сложно, ведь это растение сильно плетется, поэтому ему нужно много места. Однако селекционеры уже давно вывели кустовые сорта кабачков, которые лучше подходят для грядок у частных домов.

Чем кустовые разновидности отличаются от обычных

Обычно кабачки выращивают в открытом грунте, ведь из одного семеня произрастает довольно большой куст с массивными листьями и плетями, на которых созревают плоды. Но на маленьких участках чаще всего сеют кустовые сорта. Они не плетутся, а растут небольшими кустиками. Поэтому на 1 кв. метре можно посадить 2 таких растения.

Выбирая лучший сорт для высадки у себя на грядке, следует обратить внимание на следующие параметры:

сорт (гибрид) должен соответствовать вашей климатической зоне — кабачки теплолюбивая культура, поэтому они плохо растут в прохладных регионах;

для чего выращиваются — есть универсальные экземпляры, а есть и такие, которые подходят только как корм для животных или для употребления в свежем виде;

урожайность – если кабачки выращиваются для скармливания животным, вкус не важен, но важна высокая урожайность.

Обычно огородники пытаются вырастить сразу 2-3 сорта, чтобы получить разные по вкусу и окраске овощи.

Ультраранные сорта кабачков

Из таких сортов вы соберете урожай уже через 37-45 дней после появления первых ростков. Ранние сорта также подходят для северных регионов, где короткий летний сезон. А в южных регионах их сажают после срезки первых зеленых культур.

Если говорить о самом лучшем и вкусном сорте кустовых кабачков, специалисты выделяют "Ролик". Он действительно очень ранний, ведь плоды дает уже через 28-34 дня после проращивания семян. Главное их преимущество не только в том, что они быстро дают урожай, данный сорт легко переносит холодную погоду.

"Ролик" имеет гладкую поверхность белого цвета с тонкой кожурой. Овощ может достигать 1-1.5 кг, а длина плода бывает 12-15 см. Мякоть зелёная, сочная, нежная. Поэтому этот сорт можно использовать для салатов и вегетарианских супов, он подходит также для засолки, консервации и приготовления икры.

В состав почвы сорт также неприхотлив. Выдерживает нерегулярную поливку, устойчив к плохой погоде. Это самоопыляющееся кустовое растение, которому не нужны насекомые для завязи плодов. на 1 кв. метре можно вырастить до 8-9 кг кабачков. Легко переносят транспортировку, сохраняя свои вкусовые качества.

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