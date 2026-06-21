Отец с дочками в женском туалете: "вирусное" видео привело к семейному конфликту

Инцидент в туалете на заправке / © Unsplash

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Родители двух маленьких девочек, оказавшихся в центре громкого инцидента в общественном туалете, разошлись в оценках ситуации после того, как видео инцидента стало вирусным в Сети. В частности, речь идет о ситуации, в которой женщина обвинила отца своих детей, Тайлера Бродски, в финансовом обогащении на стрессовом состоянии их дочерей. Сам мужчина отвергает эти обвинения.

Больше об этом пишет Lad Bible.

Случай в туалете на заправке

Конфликт произошел во время путешествия Тайлера Бродски с дочерьми из Флориды в Оклахому. Отец сводил девочек в женский туалет на заправке. Это возмутило другого посетителя, который устроил ссору и вызвал полицию.

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Бродски записал инцидент на видео и опубликовал его в TikTok с призывом «сделать этого человека известным». Сейчас ролик набрал более 28 миллионов просмотров. Публикацию отец сопровождал текстом, где попытался узнать мнение сообщества. В частности, он написал следующее:

«Женский туалет был пуст, потому я их туда завел. Я бы лучше сделал это, чем привел двух маленьких девочек в мужской туалет, полный взрослых мужчин и грязных кабинок. Этот парень врывается с криками, пугает моих дочерей и почему-то думает, что они должны быть в мужском туалете. Или я ошибаюсь?», — написал отец девочек.

Большинство пользователей Сети поддержало Бродски и похвалило его за довольно спокойную реакцию. Но инцидент имел последствия для многих людей — в частности, риелторская компания, где раньше работал набросившийся на отца с криками мужчина, разорвала с ним сотрудничество. В фирме заявили, что такое поведение «не отражает их ценностей и стандартов».

Бродски и его дочери открыли сбор на платформе GoFundMe. Мужчина объяснил, что вынужден преодолевать значительные расстояния и тратить немало денег, чтобы видеться с детьми.

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Мать обвинила отца детей в наживе

Несмотря на преимущественно позитивную реакцию интернет-сообщества, мать девочек, Зои Лавели, остро раскритиковала публикацию видео. На своей странице в Facebook она отметила, что шокирована популярностью детей в медиа. Лавели, которая является основным опекуном девочек, заявила, что чувствует себя разбитой и подавленной.

«Хотя их отец хорошо справился с ситуацией, не все понимают страх матери, когда она видит, как ее детей показывают в СМИ. Более 20 миллионов человек видели моих девочек. Я вижу, как их отец подходит к мужчине, который испугал моих девочек, только ради видео, я вижу, как моих девочек используют ради денег», — написала мать детей.

Женщина возмутилась, что пользователи Сети открыли сбор для отца, который за весь год ни разу не заплатил алименты.

Лавели убеждена, что для освещения проблемы Бродски мог использовать только аудиозапись, а не публиковать видео, на котором видны лица напуганных детей.

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Ответ отца

Отец ответил на обвинения матери детей. Он отметил, что не собирается выносить личные проблемы на публику, поскольку его дочери «заслуживают лучшего».

«Что касается финансовых обвинений, то они просто не соответствуют действительности», — добавил мужчина.

Мужчина возразил, что пытался заработать на этой ситуации, и утверждает, что не ожидал такой масштабной огласки. По его словам, теперь он стремится обратить внимание аудитории в конструктивное русло — на защиту прав родителей с маленькими детьми и увеличение количества семейных туалетов в общественных местах.

Дети и соцсети: последние новости

Напомним, правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером анонсировало масштабную кампанию, предусматривающую тотальный запрет на использование соцсетей для детей в возрасте до 16 лет с весны 2027 года.

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Согласно плану, подросткам запретят создавать новые аккаунты, а уже существующие профили на таких платформах, как Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok и YouTube будут принудительно деактивированы.

В то же время, доступ к мессенджерам WhatsApp и Signal останется открытым, а для молодежи до 18 лет правительство рассматривает дополнительные ограничения и комендантский час.

Главной причиной такого шага премьер-министр назвал опасное влияние интернет-платформ на психическое здоровье детей, которые, по его словам, делают подростков несчастными. Ответственность за разработку действенных механизмов проверки возраста пользователей власти планируют полностью перевести на технологические компании и посторонние сервисы идентификации.

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