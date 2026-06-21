Батько з доньками у жіночому туалеті: "вірусне" відео спричинило сімейний конфлікт

Інцидент у туалеті на заправці / © Unsplash

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Батьки двох маленьких дівчаток, які опинилися в центрі гучного інциденту в громадському туалеті, розійшлися в оцінках ситуації після того, як відео інциденту стало вірусним у Мережі. Зокрема, йдеться про ситуацію, в якій жінка звинуватила батька своїх дітей, Тайлера Бродскі, у фінансовому збагаченні на стресовому стані їхніх доньок. Сам чоловік відкидає ці закиди.

Більше про це пише Lad Bible.

Випадок у туалеті на заправці

Конфлікт стався під час подорожі Тайлера Бродскі з доньками з Флориди до Оклахоми. Батько зводив дівчаток до жіночої вбиральні на заправці. Це обурило іншого відвідувача, який влаштував сварку та зрештою викликав поліцію.

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Бродскі записав інцидент на відео та опублікував його в TikTok із закликом «зробити цього чоловіка відомим». Наразі ролик набрав понад 28 мільйонів переглядів. Публікацію батько супроводив текстом, де спробував дізнатися думку спільноти. Зокрема, він написав таке:

«Жіночий туалет був порожній, тому я їх туди завів. Я б краще зробив це, ніж привів двох маленьких дівчаток до чоловічого туалету, повного дорослих чоловіків і брудних кабінок. Цей хлопець вривається з криками, лякає моїх дочок і чомусь думає, що вони мали б бути в чоловічому туалеті. Чи я помиляюся?», — написав батько дівчат.

Більшість користувачів Мережі підтримала Бродскі та похвалила його за доволі спокійну реакцію. Проте інцидент мав наслідки для багатьох людей — зокрема, рієлторська компанія, де раніше працював чоловік, який накинувся на батька з криками, розірвала з ним співпрацю. У фірмі заявили, що така поведінка «не відображає їхніх цінностей та стандартів».

Для Бродскі та його доньок відкрили збір на платформі GoFundMe. Чоловік пояснив, що змушений долати значні відстані та витрачати чимало коштів, щоб бачитися з дітьми.

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Мати звинуватила батька дітей у наживі

Попри переважно позитивну реакцію інтернет-спільноти, мати дівчаток, Зої Лавелі, гостро розкритикувала публікацію відео. На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що шокована такою популярністю дітей у медіа. Лавелі, яка є основним опікуном дівчаток, заявила, що почувається розбитою та пригніченою.

«Хоча їхній батько добре впорався з ситуацією, не всі розуміють страх матері, коли вона бачить, як їхніх дітей показують у ЗМІ. Понад 20 мільйонів людей бачили моїх дівчаток. Я бачу, як їхній батько підходить до чоловіка, який налякав моїх дівчаток, лише заради відео, я бачу, як моїх дівчаток використовують заради грошей», — написала мати дітей.

Жінка обурилася, що користувачі Мережі відкрили збір для батька, який за весь рік жодного разу не сплатив аліментів.

Лавелі переконана, що для висвітлення проблеми Бродскі міг використати лише аудіозапис, а не публікувати відео, на якому видно обличчя наляканих дітей.

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Відповідь батька

Батько відповів на звинувачення матері дітей. Він зауважив, що не збирається виносити особисті проблеми на публіку, оскільки його доньки «заслуговують на краще».

«Що стосується фінансових звинувачень, то вони просто не відповідають дійсності», — додав чоловік.

Чоловік заперечив, що намагався заробити на цій ситуації, і стверджує, що не очікував такого масштабного розголосу. За його словами, тепер він прагне спрямувати увагу аудиторії в конструктивне русло — на захист прав батьків з маленькими дітьми та збільшення кількості сімейних вбиралень у громадських місцях.

Діти та соцмережі: останні новини

Нагадаємо, уряд Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером анонсував масштабну кампанію, яка передбачає тотальну заборону на використання соцмереж для дітей віком до 16 років з весни 2027 року.

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Згідно з планом, підліткам заборонять створювати нові акаунти, а вже наявні профілі на таких платформах, як Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok та YouTube, будуть примусово деактивовані.

Водночас доступ до месенджерів WhatsApp та Signal залишиться відкритим, а для молоді до 18 років уряд розглядає додаткові обмеження та комендантські години.

Головною причиною такого кроку прем’єр-міністр назвав небезпечний вплив інтернет-платформ на психічне здоров’я дітей, які, за його словами, роблять підлітків нещасними. Відповідальність за розробку дієвих механізмів перевірки віку користувачів влада планує повністю перекласти на технологічні компанії та сторонні сервіси ідентифікації.

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