Почему не зацвели тюльпаны: какие возможны причины и как это исправить

Почему на участке не зацвели тюльпаны, торчит одна листва
Мы с нетерпением ждем цветения первых весенних цветов – гиацинтов, тюльпанов, нарциссов. Однако, в некоторых случаях вместо пышного цветения получаем зеленые листья. Эксперты рассказали, что причин не цветения может быть много -- это и капризы погоды, неправильная посадка, недостаточность питательных веществ, недостаток влаги, вредители и инфекции и т.д. и предложили способы, как решать проблемы.
Почему не цветут тюльпаны
- Погодные условия определяют сроки начала вегетации, цветения и увядания растения. Если весна была слишком холодной, при зарождении бутон вымерз, такое растение, конечно, не может зацвести. Причиной отсутствия цветения может быть дождевая осень, луковица может подгнить и ей не хватит сил, чтобы сформировать цветонос.
- Некачественный посадочный материал. Луковицы тюльпанов должны иметь h форму, отдельные экземпляры могут иметь скрытые инфекции и вредители, разрушающие луковицу изнутри, повреждающие цветочные почки.
- Несвоевременная посадка. Если луковицы осенью высажены слишком поздно, они не успеют укорениться до начала зимы, окрепнуть и набрать сил для формирования цветочной почки. Тюльпаны любят солнце и если их усадить в тени, на переувлажненной почве, они могут давать сочную зелень, но не формировать цветы.
- Неверная посадка. Глубокая посадка тюльпанов в плотную, слежавшуюся почву может вызвать задержку развития, цветы потратят массу сил на преодоление мощного слоя почвы, поэтому им не хватает энергии на развитие цветка. Слишком мелкая посадка луковиц может привести к вымерзанию зимой – повреждаются все подземные части растения, что может привести к отсутствию цветения.
- Недостаток влаги. Засуха и отсутствие полива тоже могут повлиять на отсутствие цветения, бутоны будут неразвиты, засохнут.
- Еще один нюанс – тяжелый глинистый грунт. Как следствие – плохой воздухообмен и застой влаги. В таких условиях высок риск развития серой гнили. Это серый налет на луковицах и увядшие листья.
- Избыток азотных удобрений является еще одной причиной, почему не цветут тюльпаны. Растение формирует крупные сочные листья, но не дает цветоноса.
- Неверная срезка. Если срезать цветок под корень, луковица остановится в росте и не сможет накопить питательные вещества, чтобы в будущем году развиваться полноценно.
- Загущение. Если растение не цветет, причиной может быть загущение другими цветами и кустарниками и нехватка солнца. Для того чтобы тюльпан зацвел, ему нужно восемь часов дневного света. Поэтому луковичные не сажают рядом с вечнозелеными деревьями и кустарниками.
Если тюльпаны не зацвели на второй год
Причинами могут быть:
- Луковицы посадили слишком глубоко.
- Луковицы выкопали сразу после цветения, они не успели накопить питательные вещества.
- Луковицы неправильно хранили летом.
- Посадки тюльпанов не поливали осенью в засуху при условии, что была сухая осень.
- Сортовые тюльпаны, если их луковицы не выкопали летом, на второй год не зацветут. Старые сорта могут расти на одном месте 3 года, новые – 1, максимум 2, затем их луковицы мельчают.
Что делать, чтобы цвели тюльпаны
- Разрыхлять почву и поливать во время засухи пока листья не подсохнут и не придет время выкапывать луковицы.
- Перед посадкой луковиц в землю необходимо произвести обеззараживание материала. Против грибковых инфекций посадочный материал протравливают в фунгицидах, от вредителей полезно провести обработку инсектицидами.
- 10 дней после выкапывания хранить луковицы вместе с листьями и стеблем в теплом помещении, позже очистить материал и хранить в прохладном месте.
- Высаживать луковицы в период с конца сентября по середину октября в рыхлую легкую почву.
- Участок под посадку выбирать солнечный, закрытый от северного ветра и сквозняка.
- Сортовые тюльпаны выкапывать каждый год.
- Если почва бедная, удобрять почву и подкармливать растение. При появлении бутонов и во время цветения удобрять удобрениями, содержащими кальций и фосфор, эти элементы стимулируют бутонизацию. Для подкормки луковых выбирают комплексные минеральные удобрения с содержанием калия, фосфора, магния. Из натуральных удобрений использовать настой древесной золы (1 стакан на ведро воды), сухой куриный помет.
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