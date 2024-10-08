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Проверенный лайфхак, который поможет сохранить капусту до весны

Проверенный лайфхак, который поможет сохранить капусту до весны

Как подготовить капусту к хранению

Способ, который поможет сохранить капусту свежей и сочной до следующего сезона

Мало вырастить хороший урожай, нужно знать, как его сохранить. Если свеклу и морковь усыхают в излишне теплом погребе, то капуста или картофель гниют при чрезмерной влажности.

Но есть отличный лайфгак, который поможет спасти капусту от гнили одновременно не потерять сочность и хрусткость овоща.

Как сохранить капусту до весны

  • Срежьте кочаны капусты в сухую погоду. Удалите верхние листья.
Как подготовить капусту к хранению / ©
Как подготовить капусту к хранению
  • Дайте качанам капусты хорошо просохнуть, чтобы они не была влажными.
  • Оберните каждый кочан капусты бумажной салфеткой, любой мягкой бумагой. Замотайте каждый кочан в пленку.
Как подготовить капусту к хранению / ©
Как подготовить капусту к хранению

Храните капусту в таком виде хоть в погребе, хоть на балконе.

Что даст такой способ хранения капусты? Бумага будет впитывать лишний конденсат, а пленка не даст овощу высохнуть, потому даже через пол года такого хранения капуста будет свежей.

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