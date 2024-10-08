Проверенный лайфхак, который поможет сохранить капусту до весны

Способ, который поможет сохранить капусту свежей и сочной до следующего сезона
Мало вырастить хороший урожай, нужно знать, как его сохранить. Если свеклу и морковь усыхают в излишне теплом погребе, то капуста или картофель гниют при чрезмерной влажности.
Но есть отличный лайфгак, который поможет спасти капусту от гнили одновременно не потерять сочность и хрусткость овоща.
Как сохранить капусту до весны
- Срежьте кочаны капусты в сухую погоду. Удалите верхние листья.
- Дайте качанам капусты хорошо просохнуть, чтобы они не была влажными.
- Оберните каждый кочан капусты бумажной салфеткой, любой мягкой бумагой. Замотайте каждый кочан в пленку.
Храните капусту в таком виде хоть в погребе, хоть на балконе.
Что даст такой способ хранения капусты? Бумага будет впитывать лишний конденсат, а пленка не даст овощу высохнуть, потому даже через пол года такого хранения капуста будет свежей.
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