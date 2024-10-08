Перевірений лайфгак, який допоможе зберегти капусту до весни

Спосіб, який допоможе зберегти капусту свіжою та соковитою до наступного сезону

Мало виростити хороший врожай, потрібно знати як його зберегти. Якщо буряк та морква всихають в надміру теплому льоху, то капуста чи картопля гниють при надмірній вологості.

Але є чудовий лайфгак, який допоможе врятувати капусту від гнилі водночас не втратити соковитість та хрумкість овоча.

Як зберегти капусту до весни

Зріжте качани капусти в суху погоду. Видаліть верхнє листя.

Як підготувати капусту до зберігання

Дайте качанам добре просохнути, щоб вони не були вологими.

Оберніть кожний качан капусти паперовою серветкою, будь-яким м'яким папером. Замотайте кожний качан у плівку.

Як підготувати капусту до зберігання

Зберігайте капусту у такому вигляді хоч у погребі, хоч на балконі.

Що дасть такий спосіб зберігання капусти? Папір буде вбирати лишній конденсат, а плівка не дасть овочу висохнути, тому навіть через пів року такого зберігання капуста буде свіжою.

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