Психологический тест: оказывается, борода может многое рассказать о характере владельца

Конечно, часто борода несет чисто эстетический характер, но психологи уверены, что ее форма и великолепие могут многое рассказать о темпераменте и характере мужчины.

После проведения масштабных исследований специалисты выделили четыре основных вида бород. На рисунке ниже вы можете увидеть их примеры.

Тест на бороду / Фото: Фото из открытых источников

Теперь дело за малым: сопоставьте бороду своего мужчины или партнера с рисунком. Вы сможете узнать все о его характере и темпераменте.

Классическая борода

Густая мужская борода классической формы с усами свидетельствует о том, что перед вами настоящий консерватор. Такой человек привык всегда отвечать за свои слова, он много работает и не любит трусов. Впрочем, у таких мужчин есть и свои недостатки. В частности, носители классической бороды могут быть грубыми, часто подвержены всем проблемам решать силой.

"Козлиная" бородка

Хотя название такой бороды и звучит как шутка, ее носители часто очень умные люди с отличным чувством юмора и собственным стилем. Кроме того, они мало чего стесняются или боятся. А еще отлично понимают все намеки. Но есть у таких людей недостатки. И часто они очень существенны. В частности, носители такой бороды не ставят во главу угла никого, кроме себя. Они умеют врать прямо в глаза, обычно очень хитрые и с легкостью маскируют свои чувства.

Борода-щетина

Она говорит об отходящем и легком характере ее носителя. Это спокойные люди, никогда не теряющие самоконтроля. Часто склонны к аскетизму, легки на подъем, поэтому любят путешествовать. Главным минусом владельца такой бороды является то, что он может быть легкомысленным и не учитывая материальные ценности.

Французская борода

Такие мужчины самые настоящие щеголи, но уверены в себе и имеют элегантный стиль. Обычно у них хорошо организованная и упорядоченная жизнь, они чистюли, умеющие сбалансировать все вокруг. Это мудрые, добродушные и добрые мужчины. Но они могут быть несколько скучными и не любят путешествовать.

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