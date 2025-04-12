Священник объяснил, считается ли грехом освящать только верхушки пасок

Какую паску положить в пасхальную корзину / © Pixabay

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Существует несколько интересных толкований, почему на Пасху принято выпекать паски . По одной из версий традиция имеет корни еще в древних языческих обрядах, посвященных весеннему равноденствию. Этот период совпадал с Пасхой и символизировал пробуждение природы, обновление и возрождение после зимней спячки. В этом контексте выпекание паски олицетворяло возвращаемую жизнь .

Другое объяснение имеет чисто христианскую почву. Согласно ему, первые паски могли появиться еще во время Тайной вечери Иисуса Христа с апостолами, когда они праздновали иудейский Песах. Впоследствии этот обычай перешел в христианскую традицию и стал неотъемлемой частью празднования Воскресения Христова.

Священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк из Свято-Покровского собора в комментарии для "Суспільного" подчеркнул: церковь не устанавливает четких правил по внешнему виду паски. Следовательно, нет никаких ограничений – к освящению можно приносить пасхальный хлеб в любом оформлении или форме.

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Большинство пасхальных обычаев, которые мы знаем, имеют скорее народное, чем церковное происхождение. По его словам, в каждом уголке Украины существуют свои особенности, и духовенство их чтит и поддерживает.

Священник также подчеркнул: на освящение можно приносить как домашние, так и купленные в магазине паски . Начинка, форма или способ приготовления не являются решающими — главное, чтобы верующие помнили подлинную сущность Пасхи.