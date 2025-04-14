В Украине обнаружили останки 1700 солдат вермахта

Солдаты вермахта

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Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны на территории стран Восточной Европы продолжают находить останки солдат вермахта.

«В прошлом году мы обнаружили останки около 4500 погибших в России. В Украине — почти 1700, в тех районах, где сейчас не ведутся боевые действия», — об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на интервью председателя Союза Германии по уходу за военными захоронениями Вольфгана Шнайдергана (Wolfgang Schneiderhan), опубликованном в газете 1

Шнайдерган назвал трагическим тот факт, что «украинские военные сегодня роют окопы и находят останки погибшего немецкого солдата, сражавшегося на этом месте 80 лет назад».

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По оценкам Союза, на территории Восточной Европы находятся останки около двух миллионов погибших немцев, которые не идентифицированы. Многие из них умерли в советском плену. Поиск останков остается важным для их родственников. По словам Шнайдергана, Союз по-прежнему ежегодно получает около 20 тысяч запросов от людей, ищущих пропавших на войне членов семьи.

Союз Германии по уходу за военными захоронениями был основан в 1919 году, год спустя после окончания Первой мировой войны. В задачи организации входит поиск погибших за границей, эксгумация останков, их достойное захоронение, а также уход за могилами. В настоящее время на попечении Союза находятся более 800 военных кладбищ в 45 странах, где похоронены около 2,8 миллиона погибших.