В Україні виявили останки 1700 солдатів вермахту

Солдати вермахту

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Через 80 років від закінчення Другої світової війни на території країн Східної Європи продовжують знаходити останки солдатів вермахту.

«Минулого року ми виявили останки близько 4500 загиблих в Росії. В Україні — майже 1700, у тих районах, де зараз не ведуться бойові дії», — про це пише Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю голови Союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Вольфґанґа Шнайдергана (Wolfgang Schneiderhan), опублікованому в газеті Neue Osnabrücker Zeitung у суботу, 12 квітня.

Шнайдерган назвав трагічним той факт, що «українські військові сьогодні риють окопи і знаходять останки загиблого німецького солдата, який бився на цьому місці 80 років тому».

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За оцінками Союзу, на території Східної Європи знаходяться останки близько двох мільйонів загиблих німців, які не ідентифіковані. Багато хто з них помер у радянському полоні. Пошук останків залишається важливим для їхніх родичів. За словами Шнайдергана, Союз, як і раніше, щорічно отримує близько 20 тисяч запитів від людей, які шукають зниклих на війні членів сім’ї.

Союз Німеччини з догляду за військовими похованнями було засновано 1919 року, через рік після закінчення Першої світової війни. До завдань організації входить пошук загиблих за кордоном, ексгумація останків, їхнє гідне поховання, а також догляд за могилами. На даний час під опікою Союзу перебувають понад 800 військових цвинтарів у 45 країнах, де поховані близько 2,8 мільйона загиблих.