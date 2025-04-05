У Німеччині хочуть мати мільйонну армію на випадок війни

Німецька армія потребує резервістів на випадок війни / © Associated Press

Реклама

Для національної оборони Німеччина потребує до 350 000 солдатів, а кількість резервістів повинна бути втричі більшою, тобто близько мільйона.

Про це заявив президент Асоціації резервістів Патрік Сенсбург в коментарі порталу новин t-online.

«Нам потрібна масова армія, щоб вижити в можливій війні», — пояснив він.

Реклама

Сенсбург посилається на розрахунки НАТО, згідно з якими 5000 солдатів можуть гинути щодня під час можливої війни на східному фланзі.

«Я мав би погане передчуття як солдат у діючих збройних силах, якби поблизу не було резервістів. Якщо припустити 5000 смертей та відсутність резерву, то можна підрахувати, за скільки часу впаде фронт», — сказав він.

За його словами, нестача особового складу є найбільшою проблемою німецької армії, але політики продовжують заплющувати на це очі, бо бояться викликати невдоволення виборців.

Сенсбург переконаний, що настав час відкрити населенню справжній стан речей, повідомивши про необхідність обов’язкової військової служби, щоб не програти ймовірну війну.

Останніми роками у бундесвері зменшується кількість особового складу, незважаючи на збільшення набору. Станом на 31 січня 2025 року, за даними Міністерства оборони, німецька армія налічувала 182 857 осіб.

Нагадаємо, у Німеччині почали змінювати підхід до фінансування свого війська та готовності армії до війни.