Як Німеччина готується до війни: стали відомі цікаві деталі

Військові Бундесверу / © Архів

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Ще кілька років тому основним наративом для Німеччини був «триматися подалі від мілітаризму». Однак часи змінюються — після повномасштабного вторгнення та заяв з боку США, німці почали змінювати підхід до фінансування свого війська та готовності армії до війни.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Німецька армія, Бундесвер, нещодавно отримала дозвіл на значне збільшення інвестицій.

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Головнокомандувач збройних сил країни заявив ВВС, що це фінансове підкріплення вкрай необхідне, оскільки він вважає, що російська агресія не зупиниться на Україні.

«Нам загрожує Росія. Нам загрожує Путін. Ми повинні зробити все необхідне, щоб стримати це», — каже генерал Карстен Броєр.

Генерал попереджає, що НАТО має бути готовим до можливого нападу вже за чотири роки.

«Річ не у тому, скільки часу потрібно мені, а в тому, скільки часу Путін дає нам, щоб підготуватися, — прямо заявляє Броєр. — І чим швидше ми будемо готові, тим краще».

Поворот

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило спосіб мислення в Німеччині.

Протягом десятиліть німців виховували в дусі відмови від військової могутності, з гострим усвідомленням ролі Німеччини як агресора в Європі в минулому.

«Ми розв’язали дві світові війни. Хоча з моменту закінчення Другої світової минуло 80 років, ідея про те, що німці повинні триматися осторонь конфліктів, досі глибоко закорінена у свідомості багатьох», — пояснює Маркус Цінер з Німецького фонду Маршалла в Берліні.

Дехто й досі насторожено ставиться до всього, що може здаватися мілітаризмом, а збройні сили Німеччини хронічно недофінансовувалися.

«Є голоси, які застерігають: 'Чи справді ми рухаємося в правильному напрямку? Чи правильно ми оцінюємо загрозу?».

Щодо Росії Німеччина дотримувалася особливого підходу.

Поки такі країни, як Польща та держави Балтії, застерігали світ від надмірного зближення з Москвою та збільшували власні оборонні бюджети, Берлін за правління колишньої канцлерки Ангели Меркель вірив у співпрацю.

Німеччина уявляла, ніби через тісні економічні зв’язки та співпрацю з Росією здійснює її демократизацію. Але Росія взяла гроші — і все одно вдерлася в Україну.

Тож у лютому 2022 року приголомшений канцлер Олаф Шольц оголосив про кардинальну зміну національних пріоритетів — Zeitenwende («переломний момент»).

Тоді він пообіцяв виділити 100 мільярдів євро на зміцнення армії та стримування «воєнних злочинців на кшталт Путіна». Але генерал Броєр вважає, що цього недостатньо.

«Ми трохи залатали ями», — каже він, — Але ситуація насправді дуже погана».

На противагу німецьким витратам на оборону, Броєр вказує на масштабне фінансування Росії свого оборонного комплексу. Країна вкладає кошти як на потреби фронту в Україні, так і про запас.

Генерал також підкреслює гібридну війну Росії: від кібератак до саботажу, а також наявність невстановлених дронів над німецькими військовими об’єктами.

До цього додається агресивна риторика Володимира Путіна, і генерал Броєр вважає, що це «дійсно небезпечна суміш».

«На відміну від західного світу, Росія не мислить категоріями. Це не про мирний час і війну, це континуум: почнемо з гібридної війни, потім ескалація, потім знову зниження. Ось що змушує мене думати, що ми маємо справу з реальною загрозою», — каже він.

Броєр стверджує, що Німеччина має діяти швидко.

«Занадто мало всього»

Різка оцінка головнокомандувача збройних сил щодо поточного стану німецької армії збігається з нещодавнім звітом до парламенту. У ньому було зазначено, що Бундесверу «не вистачає всього».

Автор звіту, уповноважена з питань оборони Єва Хьогль, виявила жахливі нестачі — від боєприпасів та солдатів, аж до зруйнованих казарм. Вона оцінила бюджет лише на роботи з ремонту у близько 67 мільярдів євро.

Підвищення ліміту боргу, що дозволяє армії позичати кошти — теоретично без обмежень — дасть змогу отримати «стабільну лінію» фінансування для початку розв’язання цих проблем, говорить генерал Броєр.

Історичний крок з пропозицією збільшення фінансування війська зробив Фрідріх Мерц саме перед розпуском парламенту після лютневих виборів. Ця поспішність викликала певні запитання.

Новий парламент, з антимілітаристським лівим крилом та проросійським крайнім правим, можливо, був би менш прихильний.

Але «поворот», який Німеччина розпочала в 2022 році, отримав новий імпульс цього року.

Нещодавнє опитування YouGov показало, що 79% німців досі вважають Володимира Путіна «дуже» або «досить» небезпечним для європейського миру та безпеки.

74% сказали те саме про Дональда Трампа.

Опитування було проведене після виступу в Мюнхені, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Європу та її цінності.

«Це був чіткий сигнал, що в Сполучених Штатах щось фундаментально змінилося», — каже Маркус Цінер. — Ми не знаємо, куди рухається США, але ми знаємо, що віра в те, що ми можемо повністю покладатися на американський захист у питанні нашої безпеки це зникла».

«Чи готові ви до війни?»

Бундесвер має лише один постійний центр набору, невелика будівля, розташована між аптекою та магазином взуття поруч з вокзалом Фрідріхштрасе в Берліні.

З манекенами в камуфляжі у вікні та слоганами на кшталт «круто і гостро», він намагається залучити чоловіків та жінок служити в армії, але щодня отримує лише кілька дзвінків.

Німеччина планувала збільшити кількість війська на 20 000 солдатів та знизити середній вік з 34 років, але не змогла цього зробити.

Але амбіції генерала Броєра набагато більші. Він сказав BBC, що Німеччина потребує додаткових 100 000 солдатів, щоб адекватно захистити себе та східний фланг НАТО — загалом 460 000, включаючи резервістів. Тому він наполягає, що повернення до військової служби «абсолютно» необхідне.

«Ви не отримаєте ці 100 000 без одного або іншого варіанту призову, — сказав генерал. — Ми не повинні визначати зараз, яка саме модель це забезпечить. Для мене важливо тільки те, щоб ми отримали солдатів».

Ця дискусія тільки почалася.

Генерал Броєр явно бере на себе лідерство щодо прискорення та подальшого розвитку «повороту» Німеччини. Він має легкий та привабливий стиль спілкування і йому подобається відвідувати регіональні міські збори і ставити аудиторії питання: «Ви готові до війни?».

Одного дня жінка звинуватила його в тому, що він її лякає.

«Я відповів: 'Це не я вас лякаю, це інша людина!» — згадує він свою відповідь. Він мав на увазі Володимира Путіна.

Два «будильники» — загроза з боку Росії та ізоляціоністська, відсторонена позиція Сполучених Штатів — тепер звучать голосно для Німеччини, вважає генерал. І їх не можна ігнорувати.

«Тепер кожен з нас розуміє, що нам потрібно змінюватися», — резюмував генерал Броєр.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою США те, що вони зняли зі столу переговорів два важливі питання щодо України — її членство в НАТО та територіальну цілісність.