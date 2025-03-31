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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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915
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Мелоні "вкрай стурбована" через Трампа: в чому річ

Мелоні сподівалася на підтримку Трампа, але отримала економічний удар.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вкрай стурбована заявами президента США Дональда Трампа. Причиною цього є американські мита на імпортовані авто.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних італійських посадовців.

Автори статті звернули увагу, що Мелоні ретельно уникає будь-якої публічної критики на адресу Трампа. Італійська прем’єрка намагається не викликати невдоволення у в американської адміністрації у питаннях торгівлі та миру в Україні.

Як вказано у матеріалі, що Мелоні сподівалася, що спілкування з Трампом зміцнить її позицію в центрі європейської політики. Прем’єрка Італії була єдиною лідеркою у Євросоюзі, яка відвідала інавгурацію президента США, зустрічалася з Трампом у Мар-а-Лаго та мала тісні зв’язки з мільярдером Ілоном Маском.

Посадовці розповіли, що в найближчому майбутньому Мелоні планувала відвідати Білий дім, щоб домогтися хоча б часткового звільнення Італії від тарифів США на імпорт з ЄС.

Видання зазначило, що 26 березня продажі італійських автовиробників у США на суму 3,3 млрд дол. були обкладені такими ж митами у 25%, як і в решті країн ЄС. Через наступну хвилю американських тарифів економіка країни та сама Мелоні, яка опинилася під тиском, можуть зазнати набагато більшої шкоди.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про запровадження 25% мит для всіх автомобілів, які імпортуватимуться до США з інших країн. Це рішення набуде чинності 2 квітня.

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