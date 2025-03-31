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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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14
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Чому Україна не попередила США про Курську операцію: пояснення військового експерта

Успіх плану повністю залежав від ефекту несподіванки.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курська операція

Курська операція / © ТСН.ua

Україна не попередила США про підготовку операції в Курській області. Є підозра, що міг би бути витік інформації.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

“Якби ефект несподіванки був втрачений, ніякого успіху ця операція не принесла б”, — наголоси він.

Щобільше, за даними офіційних джерел та військових, які перебували на Харківському напрямку у серпні 2024, фіксувалася підготовка росіян до штурмових дій. Але вони не відбулися, і там набагато менше залишився сил та засобів у росіян.

“Вони кудись виїхали. Поїхали вони на Курщину робити відсіч”, — зазначив Гетьман.

Нагадаємо, російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області. Зокрема, до північних околиць Гуєво, біля Суджі.

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