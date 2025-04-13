Какому знаку Зодиака повезет 14 апреля

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 апреля?

День, когда категорически воспрещено грустить и унывать – высшие силы считают такое поведение оскорбительным для себя. Даже если нет повода для буйного веселья, необходимо хотя бы искать – и находить! – что-то позитивное во всем, что нас окружает: в людях, обстоятельствах, событиях и ситуациях. Можно устроить небольшой праздник, который поднимет настроение и сделает взгляд на окружающий мир более оптимистичным. Конечно, было бы лучше, если бы эти лунные сутки выпали на выходной, но понедельник – это тоже неплохо: неделя начнется с позитива, а, значит, она им и завершится.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают день, полный сюрпризов: события, которые возможны в этот день, вполне заслужены представителями знака, но поскольку они уже потеряли надежду на то, что они когда-либо произойдут, они станут для ни радостными вдвойне. Преимущественно все вышесказанное коснется личной ж

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