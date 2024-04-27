Священник рассказал, можно ли читать молитвы со смартфона: вас это может удивить

Виктор Палош, который является протоиереем церкви Святителя Иоанна в Ужгороде на своем YouTube-канале, рассказал, что думает по поводу того, можно ли молиться с помощью смартфона.

Священник уверен, все зависит от того, в каком именно приходе или монастыре человек собирается это делать.

Дело в том, что во многих монастырях, особенно старинных, запрещена съемка или видеофильмирование на камеры. Соответственно, в таких местах телефон может быть расценен охраной как угроза или опасность.

Однако, если это обычный приход и особого благословения нет, можете смело пользоваться смартфоном в храме и даже читать с его экрана молитвы.

Он даже отметил, что каждый день просит у Бога здоровье для тех людей, которые придумали и создали все те современные гаджеты, которыми пользуются люди сегодня. Ведь, говорит он, в них можно сделать закладку на разные части священного писания, узнать жизнь святых, сразу открыть на нужной молитве, что очень удобно.

Также протоиерей говорит, если в храме вам сделают замечания, тогда конечно не стоит пользоваться смартфоном. Ведь некоторые люди могут расценить это так, будто вы не читаете молитву, а играете в игры. Здесь все зависит от благословения настоятеля прихода.

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