Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уютный и яркий зимний сад: 5 кустов, которые лучше выбрать

Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Уютный и яркий зимний сад: 5 кустов, которые лучше выбрать

× Добавить изображение Заголовок Куст в зимнем саду

Кто сказал, что зима – не время для ярких красок? Даже в холодное время года и серую погоду можно добавить их в обыденность.

Зимний сад – место, где может властвовать душа. Каждая хозяйка или каждый хозяин может создать его уникальный, уютный и яркий. Прекрасным решением будет высадить кусты с красными ягодами, которые не теряют свой цвет под слоем снега. Такие растения не только выглядят эстетически, но и служат прекрасным источником пищи для птиц.

Какие кустарники лучше выбрать для зимнего сада – рассказываем в материале.

Топ5 кустов для уютного и яркого зимнего сада

Калина

Калина / ©
Калина

Общеизвестно, что калина является одним из главных символов Украины. Впрочем, она также является едва ли не самым лучшим растением для зимнего сада. Это растение любит влажную почву и темные зоны, а ее плоды очень любят наши пернатые друзья. Идеальный куст для абсолютной гармонии в холодное время года.

Падуб

Падуб/Фото FLORI / ©
Падуб/Фото FLORI

Остролистный падуб хорошо известен своими листьями, цветами и красочными плодами. Его считают новогодним растением, потому что ягоды созревают осенью и остаются красными всю зиму. Именно поэтому его часто используют для создания уютной атмосферы дома к Рождественским праздникам.

Кизильник

Кизильник / © pixabay.com
Кизильник / Фото: pixabay.com

Как отмечают специалисты, кизильник прекрасно подойдет для зимнего сада, ведь это растение максимально неприхотливо. Она приспосабливается к разным условиям и растет как на солнце, так и в тени, при этом не имея никаких особых требований к почве. Кизильник формирует довольно раскидистые кусты, а насыщенный цвет ягодок будет радовать вас всю зиму.

Барбарис

Барбарис / ©
Барбарис

Наверняка каждый хорошо помнит вкус барбарисовых конфет с детства. Ягоды этого растения имеют невероятно волшебный вид зимой и точно достойны занять свое место в вашем саду.

Глодовец

Глодовец / ©
Глодовец

Декоративный куст, который будет смотреться на все 100%. Он хранит свои красные или оранжевые ягоды до самой весны. Растение не требует особого внимания и формирует пышные ветви, которые станут красивым украшением вашего на протяжении всей зимы. Глодовец также может стать самобытным акцентом в ландшафте.

Раньше говорилось о том, что из-за войны, обстрелов, напряжения на работе, семейных обязанностей и финансовых трудностей стресс стал очень распространенным в нашей жизни. На странице easyplant рассказали о трех комнатных растениях для выращивания дома, если вы часто стрессируете и страдаете тревожными расстройствами.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация