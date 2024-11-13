Уютный и яркий зимний сад: 5 кустов, которые лучше выбрать

Кто сказал, что зима – не время для ярких красок? Даже в холодное время года и серую погоду можно добавить их в обыденность.

Зимний сад – место, где может властвовать душа. Каждая хозяйка или каждый хозяин может создать его уникальный, уютный и яркий. Прекрасным решением будет высадить кусты с красными ягодами, которые не теряют свой цвет под слоем снега. Такие растения не только выглядят эстетически, но и служат прекрасным источником пищи для птиц.

Какие кустарники лучше выбрать для зимнего сада – рассказываем в материале.

Топ5 кустов для уютного и яркого зимнего сада

Калина

Калина

Общеизвестно, что калина является одним из главных символов Украины. Впрочем, она также является едва ли не самым лучшим растением для зимнего сада. Это растение любит влажную почву и темные зоны, а ее плоды очень любят наши пернатые друзья. Идеальный куст для абсолютной гармонии в холодное время года.

Падуб

Падуб/Фото FLORI

Остролистный падуб хорошо известен своими листьями, цветами и красочными плодами. Его считают новогодним растением, потому что ягоды созревают осенью и остаются красными всю зиму. Именно поэтому его часто используют для создания уютной атмосферы дома к Рождественским праздникам.

Кизильник

Кизильник / Фото: pixabay.com

Как отмечают специалисты, кизильник прекрасно подойдет для зимнего сада, ведь это растение максимально неприхотливо. Она приспосабливается к разным условиям и растет как на солнце, так и в тени, при этом не имея никаких особых требований к почве. Кизильник формирует довольно раскидистые кусты, а насыщенный цвет ягодок будет радовать вас всю зиму.

Барбарис

Барбарис

Наверняка каждый хорошо помнит вкус барбарисовых конфет с детства. Ягоды этого растения имеют невероятно волшебный вид зимой и точно достойны занять свое место в вашем саду.

Глодовец

Глодовец

Декоративный куст, который будет смотреться на все 100%. Он хранит свои красные или оранжевые ягоды до самой весны. Растение не требует особого внимания и формирует пышные ветви, которые станут красивым украшением вашего на протяжении всей зимы. Глодовец также может стать самобытным акцентом в ландшафте.

Раньше говорилось о том, что из-за войны, обстрелов, напряжения на работе, семейных обязанностей и финансовых трудностей стресс стал очень распространенным в нашей жизни. На странице easyplant рассказали о трех комнатных растениях для выращивания дома, если вы часто стрессируете и страдаете тревожными расстройствами.

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