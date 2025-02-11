Вот где никогда нельзя ставить веник: запомните это раз и навсегда

Веник имел сакральное значение для наших предков, ведь он не только выметал мусор из дома, но и защищал от негатива и беды.

Хотя сейчас все пользуются современными приборами для уборки, все же веник – это тот предмет, без которого невозможно обойтись в хозяйстве. И издавна ему отводилось определенное место в доме. Считается, что от того, где стоит веник, зависит благосостояние всех жильцов дома или квартиры. Рассказываем, где лучше не ставить веник, чтобы не навлечь в свой дом беды.

Где ни в коем случае нельзя ставить веник: народные приметы

За дверью. Наши предки были уверены, что венику не место за дверью любой комнаты или помещения вообще. Если он будет стоять там, это заблокирует потоки положительной энергии и откроет портал в потусторонний мир. И тогда беды не отнимешься.

Наши предки были уверены, что венику не место за дверью любой комнаты или помещения вообще. Если он будет стоять там, это заблокирует потоки положительной энергии и откроет портал в потусторонний мир. И тогда беды не отнимешься. У порога. Если к вам придет гость, которого вы не рады видеть, то нужно обязательно замести и поставить веник у порога. Таким образом вы избавитесь от всего негативного. В других случаях веник нельзя ставить у порога, чтобы не навлечь беду в свой дом.

Если к вам придет гость, которого вы не рады видеть, то нужно обязательно замести и поставить веник у порога. Таким образом вы избавитесь от всего негативного. В других случаях веник нельзя ставить у порога, чтобы не навлечь беду в свой дом. В ванной и туалете. Если поставить веник в этих местах, можно привлечь проблемы со здоровьем. Также исчезнет гармония в семье и могут быть ссоры.

А где тогда поставить веник? Эксперты по эзотерике считают, что лучшим местом для этого предмета будет кухня. Однако его нужно ставить прутьями вверх. После подметания веник нужно обязательно чистить, чтобы не оставалось грязи или мусора. Тогда в вашем доме всегда будут господствовать благополучие и гармония.

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