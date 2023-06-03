Ермак прокомментировал слухи о своем "сотрудничестве с ФСБ"

Подобные намеки распространяли Telegram-каналы под руководством российских спецслужб, подчеркнул Ермак.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о том, что он якобы является "агентом РФ" и "сотрудничает с ФСБ".
В интервью журналисту Дмитрию Комарову он рассказал, что подобные намеки являются дезинформацией, за распространением которой стоят российские спецслужбы.
"Я всегда за прямой разговор, и если брать язык фактов, впервые намекание на "агент России", "ФСБ", они появились во время моей работы, где я представлял Украину в Нормандском формате. Я был очень тяжелым для них переговорщиком. И сегодня уже наше СБУ об этом говорит, что впервые эта информация, которую, к сожалению, потом подхватили и некоторые украинские политики, в первую очередь возникли в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают наши СБУ и разведка, ведутся российским ФСБ", — заявил Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что сейчас не был бы в хороших отношениях с руководителями разведок США, Великобритании и другими партнерами, если бы информация о связи с ФСБ соответствовала действительности.
Ранее мы сообщали, что Россия придумала очередной фейк об Украине, поставив на рекламу сообщение о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре" ракетами и дронами.
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