Ермак прокомментировал слухи о своем "сотрудничестве с ФСБ"

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о том, что он якобы является "агентом РФ" и "сотрудничает с ФСБ".

В интервью журналисту Дмитрию Комарову он рассказал, что подобные намеки являются дезинформацией, за распространением которой стоят российские спецслужбы.

"Я всегда за прямой разговор, и если брать язык фактов, впервые намекание на "агент России", "ФСБ", они появились во время моей работы, где я представлял Украину в Нормандском формате. Я был очень тяжелым для них переговорщиком. И сегодня уже наше СБУ об этом говорит, что впервые эта информация, которую, к сожалению, потом подхватили и некоторые украинские политики, в первую очередь возникли в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают наши СБУ и разведка, ведутся российским ФСБ", — заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что сейчас не был бы в хороших отношениях с руководителями разведок США, Великобритании и другими партнерами, если бы информация о связи с ФСБ соответствовала действительности.

Ранее мы сообщали, что Россия придумала очередной фейк об Украине, поставив на рекламу сообщение о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре" ракетами и дронами.