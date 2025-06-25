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Есть ли на Западе усталость от Украины — Ермак ответил
Ермак убежден, что на Западе «понимают угрозу и никто не думает об усталости».
Заявления, что Запад якобы устал от Украины неправильны. Напротив, союзники еще больше осознают угрозу России.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам саммита НАТО в Гааге.
Ермака спросили, есть ли риск усталости от Украины на Западе.
«Нет, мы четко услышали на саммите НАТО, что вопрос безопасности Украины равен безопасности Европы», — заверил он.
Руководитель ОП заверил, что у Украины есть «прекрасное сотрудничество» с союзниками, инвестиции в свой ВПК, поддержка НАТО и «конструктивная работа с США».
По мнению Ермака, тезис об усталости Украины бросают россияне, пытающиеся показать войну как региональный конфликт.
«А война России с Украиной — это противостояние автократий с Западом. И мы четко знаем и услышали от лидера США, что не исключено, что Россия может посягать на что-нибудь в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все больше понимают угрозу и никто не думает об усталости», — подытожил Андрей Ермак.
Ранее мы писали, о чем говорили Зеленский и Трамп во время своей встречи в рамках саммита НАТО.