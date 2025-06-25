Есть ли на Западе усталость от Украины — Ермак ответил

Андрей Ермак / © Associated Press

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Заявления, что Запад якобы устал от Украины неправильны. Напротив, союзники еще больше осознают угрозу России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам саммита НАТО в Гааге.

Ермака спросили, есть ли риск усталости от Украины на Западе.

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«Нет, мы четко услышали на саммите НАТО, что вопрос безопасности Украины равен безопасности Европы», — заверил он.

Руководитель ОП заверил, что у Украины есть «прекрасное сотрудничество» с союзниками, инвестиции в свой ВПК, поддержка НАТО и «конструктивная работа с США».

По мнению Ермака, тезис об усталости Украины бросают россияне, пытающиеся показать войну как региональный конфликт.

«А война России с Украиной — это противостояние автократий с Западом. И мы четко знаем и услышали от лидера США, что не исключено, что Россия может посягать на что-нибудь в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все больше понимают угрозу и никто не думает об усталости», — подытожил Андрей Ермак.

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Ранее мы писали, о чем говорили Зеленский и Трамп во время своей встречи в рамках саммита НАТО.