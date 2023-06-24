ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина

ФСБ призвала боевиков Вагнера не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Призываем бойцов ПИК не совершать непоправимой ошибки, прекратить какие-либо силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры по его задержанию", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.

Читайте также:

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"