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ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина

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ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина

В ФСБ заявления Пригожина назвали предательскими / Фото: Associated Press

ФСБ призвала боевиков Вагнера не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Призываем бойцов ПИК не совершать непоправимой ошибки, прекратить какие-либо силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры по его задержанию", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.

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Дата публикации
Просмотры
2060
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