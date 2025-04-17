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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Когда будет подписано соглашение с США о ископаемых: Трамп назвал окончательную дату

Соглашение о полезных ископаемых Киев и Вашингтон могут подписать уже в следующий четверг.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Соглашение о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

Соглашение Соединенных Штатов с Украиной о минеральных ресурсах будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, передает CNN.

В Овальном кабинете президент сказал: «У нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг». Затем он уточнил: «в следующий четверг».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что меморандум по соглашению о полезных ископаемых может быть подписан с США сегодня.

Ранее бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам Зеленский.

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