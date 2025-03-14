Путин шантажирует Трампа: что будет с украинскими военными на Курщине

Владимир Путин требует, чтобы украинские военные, которые якобы находятся в окружении на Курщине, сдались в плен.

Об этом сообщают росСМИ.

Накануне американский лидер призвал Путина сохранить жизнь "тысячи украинских военных, которые полностью окружены российскими военными в очень плохой и уязвимой позиции".

В свою очередь глава Кремля не замедлил с ответом и выдвинул свои условия.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", – сказал Путин.

Напомним, ТСН.ua ранее сообщал, что войска армии РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области и захватили Суджу.

А в Генштабе прокомментировали "окружение" украинских войск на Курщине.

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