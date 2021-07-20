Россия заявила, что жители оккупированного Донбасса будут голосовать на выборах Госдумы онлайн

Россия заявила, что жители оккупированного Донбасса будут голосовать на выборах Госдумы онлайн

Россия уже раздала на оккупированном Донбассе более 600 тысяч паспортов.

Россия организует онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса, которым выдали российские паспорта.

Об этом говорится в проектах постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник, передает российский ТАСС. Окончательное решение будет принято сегодня, 20 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии России.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, который получил гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", — говорится в проектах документе.

Кроме того, избиратель должен быть пользователем российского портала государственных услуг по подтвержденным аккаунтом.

Отметим, имеется в виду указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российское гражданство дается жителям оккупированного Донбасса в упрощенном порядке.

Напомним:

Жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

в 2021 году. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские дипломаты выразили решительный протест против этого. В украинском правительстве призвали жителей оккупированных территорий не воспринимать российские паспорта, а впоследствии признали их незаконными.

против этого. В украинском правительстве призвали жителей оккупированных территорий не воспринимать российские паспорта, а впоследствии признали их незаконными. Кабмин Украины признал незаконными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. В решении предусмотрен перечень так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов.

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