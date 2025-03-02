Трамп считает, что играет гениальную шахматную партию, в итоге которой "Зеленскому придется уступить"

Трамп сравнил ситуацию с войной Украины с Россией с шахматной партией.

Президент США Дональд Трамп поделился мнением, что он действительно защищает Украину, а президенту Украины Владимиру Зеленскому не останется другого выбора, кроме как уступить.

Соответствующий текст американский лидер разместил на своей странице в соцсети Truth, которая не доступна в Украине.

В тексте отмечается, что Трамп действительно защищает Украину, не втягивая США в войну. В этом его гениальность. Поэтому нужно "отступить и принять условия Трампа".

"Договариваясь о соглашении по поводу полезных ископаемых, Трамп обеспечивает участие американцев в горнодобывающей промышленности Украины. Это помешает России начать вторжение, поскольку нападение на Украину поставит под угрозу жизнь американцев – то, что заставит США ответить", - говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что Трамп играл с обеих сторон, как искусный шахматист.

"В итоге Зеленскому не останется ничего другого, как уступить, потому что без поддержки США Украина не может выиграть в затяжной войне против России. И как только американские компании начнут горнодобывающие операции в Украине, Путин не сможет атаковать без причин массовых международных последствий", - говорится в сообщении.

Текст заканчивается фразой: "Не недооценивайте Дональда Трампа. В этой шахматной партии он на десять ходов впереди всех".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

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