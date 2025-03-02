После ссоры в Белом доме Трамп съел обед Зеленского: фото

В меню были зеленый салат, жареная курица и крем-брюле.

После спора в Белом доме, возникшего у президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом, было отменено не только подписание соглашения и совместная пресс-конференция, но и обед, который готовили по этому случаю.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, отмена обеда была личной инициативой президента Трампа.

"Президенту понравился обед. Он фигурально и буквально съел обед президента Зеленского", – добавила Левитт.

Ранее чиновник Белого дома Дэн Скавино опубликовал в сети Х фото меню ланча по случаю визита Зеленского, отметив, что хозяин Белого дома пригласил на "свободные места" нескольких чиновников администрации.

Воспользовавшись отсутствием Зеленского, Дональд Трамп, судя по меню, мог съесть двойную порцию зеленого салата, жареной курицы и крем-брюле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

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