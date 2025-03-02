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После ссоры в Белом доме Трамп съел обед Зеленского: фото

После ссоры в Белом доме Трамп съел обед Зеленского: фото

Президент США Дональд Трамп

В меню были зеленый салат, жареная курица и крем-брюле.

После спора в Белом доме, возникшего у президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом, было отменено не только подписание соглашения и совместная пресс-конференция, но и обед, который готовили по этому случаю.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, отмена обеда была личной инициативой президента Трампа.

"Президенту понравился обед. Он фигурально и буквально съел обед президента Зеленского", – добавила Левитт.

Ранее чиновник Белого дома Дэн Скавино опубликовал в сети Х фото меню ланча по случаю визита Зеленского, отметив, что хозяин Белого дома пригласил на "свободные места" нескольких чиновников администрации.

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Воспользовавшись отсутствием Зеленского, Дональд Трамп, судя по меню, мог съесть двойную порцию зеленого салата, жареной курицы и крем-брюле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

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