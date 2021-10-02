"Слуги народа" определились с датой старта процедуры увольнения Разумкова

Нардепы собрали необходимые 150 голосов для запуска процедуры отзыва главы Верховной Рады.
Уже в ближайший понедельник, 4 октября, народные депутаты от "Слуги народа" запустят процедуру отзыва с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.
"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности", — отметила она.
Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности главы Верховной Рады.
По состоянию на 17:30 2 октября под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады собрано больше 150 подписей народных депутатов.
Разумков официально пригласил нардепов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.