"Слуги народа" определились с датой старта процедуры увольнения Разумкова

Нардепы собрали необходимые 150 голосов для запуска процедуры отзыва главы Верховной Рады.

Уже в ближайший понедельник, 4 октября, народные депутаты от "Слуги народа" запустят процедуру отзыва с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности", — отметила она.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности главы Верховной Рады.

По состоянию на 17:30 2 октября под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады собрано больше 150 подписей народных депутатов.

Разумков официально пригласил нардепов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.

Новости Украины: собрание слуг народа - что говорят в монокоалиции об отставке Разумкова

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