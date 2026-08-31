Украина готова помочь США создать «армию дронов»: Федоров назвал условие

Михаил Федоров / © Українська правда

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о готовности помочь США построить собственную систему производства и применения беспилотников. Украина могла бы получить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от российских атак.

Об этом пишет Financial Times.

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Федоров заявил, что готов предложить США сотрудничество в сфере беспилотных технологий, если в рамках такой договоренности Украина получит ракеты-перехватчики для систем Patriot.

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«Я буду очень рад помочь Америке создать армию дронов», — сказал он, подчеркнув, что особенно заинтересован в таком формате сотрудничества из-за потребности Украины в ракетах для ПВО накануне зимы.

«Я готов пойти на такой обмен», — заявил Федоров.

В то же время, эксминистр не стал комментировать информацию о возможной встрече в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.

Отдельно Федоров рассказал о своих планах по международной консультативной деятельности. Ранее он согласился стать советником министра обороны Италии.

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По словам Федорова, он хотел бы получить аналогичные консультативные роли и в других странах-партнерах Украины. Среди возможных направлений он назвал Францию и США.

Кроме того, эксминистр работает над привлечением американского капитала в фонд, специализирующийся на оборонных технологиях.

Федоров считает, что этот фонд должен «написать новую историю» войны против России. Речь идет о создании и развитии компаний, занимающихся разработкой новых видов вооружения.

По его словам, в настоящее время он ведет переговоры с «большим количеством» потенциальных инвесторов. Среди них представители венчурного капитала, частные инвесторы и американские технологические компании.

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В то же время Федоров не раскрыл подробности относительно своей возможной роли в управлении фондом или потенциальной личной финансовой выгоды от его деятельности.

Эксминистр также высказал прогноз о дальнейшей продолжительности войны. По его мнению, Россия, вероятно, постарается продолжать боевые действия еще два-три года.

Именно поэтому фонд, по плану Федорова, должен сосредоточиться на создании передовых технологических решений для поля боя. Параллельно инвесторам планируется передавать опыт, который Украина получила во время войны.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику в должности Михаилу Федорову избрать любой формат для дальнейшей совместной работы над оборонными проектами.

Мы ранее информировали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником по оборонным инновациям для Министерства обороны Италии и будет помогать стране внедрять современные военные технологии.

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