В Европе находятся 100 тысяч военных США – Столтенберг

Он отметил, что Европа сосредоточила военных, авиацию и флот.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Европе находятся 100 тысяч военных США, поддерживающих усилия НАТО, а также Канада и европейские члены Альянса предоставляют свои вооруженные силы для обороны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи глав стран НАТО.

"У нас 40 тысяч военных под прямым командованием НАТО, в основном на восточном фланге", — сказал он.

По словам Столтенберга, военных поддерживают значительные воздушные и морские силы, включая беспрецедентные ударные группы авианосцев: пять групп с крайнего Севера в Средиземноморье.

"Сегодня лидеры НАТО согласились перезагрузить наши оборонные элементы и элементы сдерживания на долгий срок", — заявил генеральный секретарь НАТО.

НАТО также значительно повышает свои вооруженные силы на восточном фланге Альянса, которые будут в наивысшей степени готовности. Также будет заблаговременно развернуто оборудование и снабжение.

"В воздухе мы развернем больше самолетов и укрепим нашу воздушно-ракетную оборону. На море будут наши боевые ударные группы авианосцев, также подлодки и значительное количество боевых кораблей на постоянной основе", — подчеркнул он.

Генсек НАТО также сказал, что Североатлантический союз будет укреплять кибербезопасность и сосредоточить усилия на коллективной обороне. Этот вопрос будет решен на следующем саммите в Мадриде в июне.

Напомним, НАТО не будет вводить миротворцев в Украину.

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