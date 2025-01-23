В России сделали заявление о присутствии войск НАТО в Украине

Интервенция войск НАТО в Украину категорически неприемлема для агрессора России. Якобы это может спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

В своем заявлении пресс-секретарь министерства ссылается на сообщения в западных медиа о том, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры об отправке войск и подразделений двух стран в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии, а также на слова немецкого министра Бориса Писториуса о возможной отправке немецких солдат.

Захарова цинично подчеркнула, что интервенция сил Альянса в Украину "угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта". Более того, мол, для Москвы "это категорически неприемлемо".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные миротворцы должны быть на фронте, а не в столице. Зеленский также подчеркнул, что миротворческая миссия невозможна без участия Соединенных Штатов Америки.

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