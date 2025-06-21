Владимир Зеленский / © Associated Press

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24–25 июня в Гааге соберутся главы около 40 государств на саммит НАТО. У Владимира Зеленского предварительно запланированы важные встречи, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом президент Украины сообщил во время беседы с журналистами.

«Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Дональдом Трампом. Во-первых, я не уверен, что уеду, но все же вероятность велика. В самом деле, решу накануне. Я хочу безусловно провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера. У меня значительная программа может быть, в том числе, и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом. Безусловно», — сказал он.

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Зеленский особо отметил, что есть темы, которые он хочет обсудить с Трампом:

«Что касается президента Трампа. В принципе, мне кажется, у нас построен очень хороший диалог Свириденко — Бессент из-за имеющегося соглашения… Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции. И, честно говоря, мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке. Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина — это нужно для дипломатии. И я бы хотел с ним проговорить эти форматы», — уточнил он.

По его словам, все команды находятся на связи.

«В Канаде в последний раз мы проговаривали этот вопрос с генсеком НАТО, он очень хочет, чтобы Украина была — Марк Рютте. Вторая история нас интересует еще встреча на уровне лидеров коалиции желающих. И мы думаем, если я поеду, это может быть на саммите», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 24 июня в Гааге встретится с главами Европейского совета Антониу Кошту и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

2 июня Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Нидерландах. Однако, в каком формате состоится это участие и сколько места отведут Украине на этом саммите и в его коммюнике — не сообщали.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 24-26 июня в Гааге. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

«Я могу подтвердить, что Трамп поедет на саммит НАТО», — заявила журналистам она.

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