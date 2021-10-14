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Зеленская рассказала, сколько женщин-военнослужащих защищают Украину

Зеленская рассказала, сколько женщин-военнослужащих защищают Украину

Елена Зеленская/Facebook

Первая леди поздравила женщин-защитниц Украины с праздником.

Сегодня в Вооруженных силах Украины более 31 тысяча военнослужащих. Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская и поздравила женщин-защитниц с праздником.

"Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины! Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, на мой взгляд, несправедливо. Ведь только в Вооруженных силах Украины сегодня — более 31 тысячи военнослужащих. Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране ", — написала она на странице в Facebook.

По словам Зеленской, время признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково чтять как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину.

"Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам!", — написала первая леди.

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