В Минздраве прогнозируют пиковые нагрузки на систему здравоохранения на вторую половину ноября

В Минздраве прогнозируют пиковые нагрузки на систему здравоохранения на вторую половину ноября

По словам Кузина, ситуация постепенно ухудшается.

Пиковые нагрузки на систему здравоохранения Украины ожидаются во второй половине ноября.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"Ситуация постепенно ухудшается. Мы делали уже несколько раундов прогнозов эпидемиологической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", — отметил он.

Напомним:

В Украине по состоянию на 14 октября количество областей с признаками "оранжевой" зоны карантина увеличилось до 17. Так, согласно данным Министерства здравоохранения, это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. С 15 октября Херсонская область переходит в "красную" зону.

Так, согласно данным Министерства здравоохранения, это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. С За последние сутки количество больных выросло почти 19 тысяч. В Украине по состоянию на утро 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 412 человек 7630 пациентов выздоровели.

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