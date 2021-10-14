Сухо и днем до +14°: прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 октября

Сухо и днем до +14°: прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 октября

Ночью и утром в центральных областях местами туман.

В пятницу, 15 октября, в Украине будет преимущественно сухая и холодная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь в южной части небольшой дождь. Ночью и утром в центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза (в южной части 4-9° тепла), днем 9-14°.

В Киеве 15 октября также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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