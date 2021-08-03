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Зеленский подписал пакет судебных законов

Автор
Елена Вус
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Зеленский подписал пакет судебных законов

Ранее президент назвал принятие реформы Высшего совета правосудия историческим событием для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три законопроекта, которые дадут старт реальной судебной реформе в Украине.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент подписал законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Также подписан законопроект №5068 об очистке Высшего совета правосудия и связанный с ним законопроект №5069, который устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Напомним:

  • Ранее представительство Европейского Союза в Украине также приветствовало принятие депутатами Верховной Рады законов, касающихся деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). По мнению диппредставительства это важный день для украинской судебной системы.
  • Законопроект о Высшем совете правосудия предполагает, что действующих членов ВСП и кандидатов на должность проверит на добропорядочность новый орган — Этический совет.
  • А закон о перезапуске ВККС предусматривает, что Комиссия может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должно быть из числа судей или судей в отставке.
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