Зеленский пообщался с Фицо: что сказал глава украинского государства

Президент Украины Владимир Зеленский впервые беседовал с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Позже, во время заявлений президента для СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, украинский лидер прокомментировал заявления Фицо.

Зеленский заметил, что впервые пообщался с Фицо, а также отметил, что детали этого разговора останутся между ними.

Он добавил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией продолжается диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне, слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну". Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен нас поддерживать, иначе ему придется понять, что Путин никогда не остановится, если его не остановить", — резюмировал Зеленский.

Добавим, что по словам Фицо, его партия SMER сотни раз говорила, что Россия нарушила международное право, но "реальность есть реальность".

Напомним, Фицо выразил мнение о том, что война в Украине закончится в ближайшее время.

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