Зеленский прилетел в Кривой Рог новым рейсом: программа визита

Президент прилетел в Днепропетровскую область рейсовым самолетом, который отныне будет летать из Киева в Кривой Рог.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую область с рабочим визитом. Глава государства прилетел в регион самолетом авиакомпании WindRose, которая отныне регулярно будет летать по маршруту Киев — Кривой Рог.

Также читайте Более половины украинцев против второго срока президента Зеленского — КМИС

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", — отметил Владимир Зеленский.



В Офисе президента также отметили, что ранее регулярные авиарейсы были открыты в Черновцах и Ужгороде. Это — часть развития внутреннего авиасообщения.



"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", — добавил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.



Отметим, что в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Владимир Зеленский посетит строительство инфраструктурных объектов, а также примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которое состоится в Днепре.



Напомним, что 7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Новости Украины: Зеленская проверила аэропорт "Борисполь" на безбарьерность инфраструктуры

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку